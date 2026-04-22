Terni patto di amicizia con il Comune di Alfonsine | Doveroso trasformare la memoria condivisa in cooperazione

La Giunta comunale di Terni ha approvato un patto di amicizia con il Comune di Alfonsine, rafforzando un legame nato durante il periodo della Lotta di Liberazione. L’accordo si basa su valori come libertà, solidarietà e impegno civile, con l’obiettivo di trasformare questa memoria condivisa in una collaborazione concreta tra le due amministrazioni. La firma del patto segna un passo importante nel rapporto tra i due enti.

La Giunta comunale ha deliberato il patto di amicizia tra i Comuni di Terni ed Alfonsine. Un atto che rafforza un legame nato durante la Lotta di Liberazione e fondato su valori condivisi di libertà, solidarietà e impegno civile. Il 10 aprile 1945 – giorno della liberazione di Alfonsine – vide il.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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