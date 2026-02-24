La dichiarazione sulla memoria di Vinca nasce da un’aspra discussione tra le parti coinvolte. Un rappresentante ha affermato che usare la memoria come strumento di ricatto non aiuta a ricordare meglio il passato. La polemica è scoppiata dopo un patto di amicizia firmato con Vinca, che ha scatenato reazioni contrastanti. La questione riguarda il modo in cui si affronta il ricordo di una tragedia nazionale, senza strumentalizzazioni politiche.

SANTA MARIA A MONTE "La memoria non è un cartellino da appuntarsi al petto. La strage di Vinca è una ferita italiana e non appartiene ad una parte politica, né può diventare un 'test di purezza' da somministrare agli avversari". Lo scrive il gruppo di maggioranza Santa Maria a Monte Sempre in risposta a Partito Democratico, Pri, Azione e SMaM Civica che hanno criticato il no alla loro mozione sul patto di amicizia con Vinca e il Comune di Fivizzano. "La nostra amministrazione non ha mai messo in discussione il valore della commemorazione, né il dovere di ricordare – si legge ancora nella nota del gruppo guidato da Johann Bontà – La solidarietà verso le vittime e verso le comunità colpite non è in discussione, e non lo sarà mai.

Polemica Patto d’amicizia con Vinca: La memoria non si difende coi ricatti; Castro e la Palestina. Il sindaco: Quelle parole non ci rappresentano.

