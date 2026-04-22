La Ternana si trova coinvolta in una procedura fallimentare mentre il Collegio di garanzia dello sport ha deciso di sospendere temporaneamente il ricorso presentato dalla squadra contro la penalizzazione. Nel frattempo, sono emerse nuove questioni legali legate alla gestione dello stadio e alla nomina dei curatori fallimentari. La situazione giudiziaria si sviluppa rapidamente e coinvolge diversi aspetti amministrativi e sportivi.

Procedura fallimentare avanti a grandi passi. Intanto, il Collegio di garanzia dello Sport “congela“ il ricorso della Ternana contro la penalizzazione. Il dottor Francesco Angeli e l’avvocato Renato Ferrara, curatori della liquidazione giudiziale, ieri mattina al “Liberati“ hanno incontrato i dipendenti del club, poi la squadra con staff tecnico e sanitario. Hanno fornito spiegazioni su questa particolare e decisiva fase, su meccanismi operativi e tempistiche. Presente il direttore generale Giuseppe Mangiarano (foto Ternana Calcio) che, da noi contattato, oltre a evidenziare il clima costruttivo dei due incontri, ha ribadito l’assoluta...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana tra le carte bollate “Curatori“ allo stadio

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