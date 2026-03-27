Ternana stadio-clinica il ballo dei milioni | le carte e i conti fra progetti e ultimatum

A Terni si sta sviluppando una vicenda riguardante il progetto di un’area che unisce uno stadio e una struttura clinica, con un notevole coinvolgimento di fondi pubblici e privati. Le discussioni si concentrano sulle autorizzazioni, sui contratti e sui conti relativi ai finanziamenti, mentre le autorità stanno valutando le conseguenze legali e amministrative di eventuali irregolarità. La questione ha assunto un ruolo di primo piano nel dibattito locale e nelle indagini in corso.

Le distanze fra Unicusano e società per la cessione della Stadium, la voce dei fratelli D’Alessandro “avvistati” in città e le prossime scadenze federali: che cosa succede fra via della Bardesca e Palazzo Spada Si inizia dalla fine ossia dalla fumata nera rispetto alla cessione delle quote della Stadium srl – la società di scopo per la realizzazione del progetto – che sarebbe dovuta avvenire fra Ternana calcio e Università Niccolò Cusano. Al di là dei tecnicismi, una ricostruzione abbastanza verosimile di quanto sarebbe avvenuto nello studio notarile Clericò di Terni dice che l’accordo fra Stefano Bandecchi – sindaco di Terni e attuale direttore generale operativo di Unicusano – e la famiglia Rizzo, proprietaria della società rossoverde sarebbe saltato per ragioni economiche. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana stadio-clinica, il “ballo” dei milioni: le carte e i conti fra progetti e ultimatum Articoli correlati Ternana, tra la sentenza su stadio-clinica, le scadenze federali e l'idoneità del ‘Liberati’ nubi sul futuro dei rossoverdi: gli scenariIn casa Ternana, per l’ennesima volta in questa stagione, le questioni extracampo tornano a prevalere sul calcio giocato, alimentando dubbi e... Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’ UFFICIALE: ecco il giudizio di merito del TarAccolto il ricorso presentato dalla Regione Umbria sul progetto ‘Stadio-clinica’ della Ternana calcio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ternana stadio Temi più discussi: Terni: il Tar Umbria boccia il progetto stadio-clinica. Motivazioni e reazioni; Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’ UFFICIALE: ecco il giudizio di merito del Tar; Tar boccia la Ternana, salta progetto Stadio-clinica; Progetto stadio-clinica a Terni: il Tar accoglie il ricorso della Regione. Annullata l'autorizzazione del Comune, Bandecchi Ricorrerò al Consiglio di Stato. Clinica, non c’è intesa fra Ternana, Stadium e Unicusano per il ramo d’aziendaSalta il closing tra Ternana e Unicusano per la clinica di Terni: nodo sulle condizioni sospensive del progetto ... calciofere.it Proietti su stop a stadio-clinica: Vizio procedurale, ora fondi per il Liberati, Ternana da tutelareProietti commenta la sentenza sullo stadio-clinica di Terni: Nessun vincitore. La Regione Umbria tende la mano al Comune e cerca fondi per il 'Liberati'. calciofere.it Ternana tra silenzi e porte chiuse: Finanza nella sede rossoverde, lavoratori dal sindaco Prosegue nel silenzio e nelle difficoltà l'attività della società Ternana calcio che blinda lo stadio Liberati non concedendo al pubblico la possibilità di asssistere alle sedut - facebook.com facebook