Terna Di Foggia rinuncia alla buonuscita | cosa c' è dietro la scelta

L'amministratrice delegata di Terna ha deciso di rinunciare alla buonuscita prevista al termine del suo incarico. La società ha comunicato che Giuseppina Di Foggia ha espresso la disponibilità a sottoscrivere un accordo per rinunciare all'indennità di fine rapporto. La decisione è stata resa nota in via ufficiale senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa scelta.

Terna rende noto che l'amministratrice delegata uscente "Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo finalizzato alla rinuncia dell'indennità di fine rapporto". L'azienda, spiega il comunicato, "diffonderà ulteriori comunicazioni al completamento delle procedure previste dalla normativa e nel pieno rispetto dei principi di corporate governance". Giuseppina Di Foggia, dal 2023 amministratrice delegata e direttrice generale di Terna, è stata indicata il 9 aprile scorso dal ministero dell'Economia e delle Finanze nella lista per il rinnovo del board di Eni come presidente al posto di Giuseppe Zafarana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terna, Di Foggia rinuncia alla buonuscita: cosa c'è dietro la scelta Notizie correlate Leggi anche: Terna, Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita di 7,3 milioni per andare all’Eni Chi è Giuseppina Di Foggia prossima presidente Eni che irrita Giorgia Meloni per la buonuscita da TernaGiuseppina Di Foggia è un ingegnere tecnico tra le manager più autorevoli d’Italia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'irritazione di Meloni sul caso Di Foggia: l'ad di Terna non rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni. E rimanda l'addio; Tesoro e Palazzo Chigi contro la maxi-buonuscita da 7,3 milioni da Terna a Di Foggia. Che ora rischia il posto in Eni; Terna, Di Foggia rinuncia a indennità fine rapporto; Il caso Di Foggia che imbarazza la premier: ecco cosa può succedere. Terna: ad Di Foggia disponibile a rinunciare ad indennita' di fine rapporto(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Terna rende noto che l'ing. Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilita' alla ... ilsole24ore.com Terna, Di Foggia rinuncia a indennità fine rapportoTerna rende noto che l'amministratrice delegata uscente Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo finalizzato alla rinuncia dell'indennità di fine ... ansa.it I 7,3 milioni di euro che Terna dovrebbe versare a Giuseppina Di Foggia sono indecenti, in un momento in cui gli stipendi degli italiani sono fermi al palo, le famiglie non arrivano a fine mese, gli automobilisti fanno fatica a fare il pieno, il ceto medio è in difficolt x.com L’ad uscente di Terna pretende una maxi liquidazione in virtù di una norma stabilita nel 2017, ma non seguita dai suoi predecessori. Il Mef, che l’ha candidata a presidente Eni, ricorda che dal 2023 ha chiesto di ridurre i costi. Patata bollente al cda del gestore - facebook.com facebook