Terna Di Foggia rinuncia alla buonuscita | cosa c' è dietro la scelta

Da ilgiornale.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministratrice delegata di Terna ha deciso di rinunciare alla buonuscita prevista al termine del suo incarico. La società ha comunicato che Giuseppina Di Foggia ha espresso la disponibilità a sottoscrivere un accordo per rinunciare all'indennità di fine rapporto. La decisione è stata resa nota in via ufficiale senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa scelta.

Terna rende noto che l'amministratrice delegata uscente "Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo finalizzato alla rinuncia dell'indennità di fine rapporto". L'azienda, spiega il comunicato, "diffonderà ulteriori comunicazioni al completamento delle procedure previste dalla normativa e nel pieno rispetto dei principi di corporate governance". Giuseppina Di Foggia, dal 2023 amministratrice delegata e direttrice generale di Terna, è stata indicata il 9 aprile scorso dal ministero dell'Economia e delle Finanze nella lista per il rinnovo del board di Eni come presidente al posto di Giuseppe Zafarana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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