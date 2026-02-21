Nuova Nissan Leaf 2027 | l’elettrica cambia volto e diventa suv

Nissan presenta la nuova Leaf 2027, che cambia forma e si trasforma in un SUV compatto. La casa giapponese punta a offrire più spazio e versatilità, con linee più robuste e un design più alto. La versione, prevista per il 2026-2027, si basa sulla terza generazione attuale, ma introduce miglioramenti significativi in autonomia e tecnologia. La Nissan Leaf si prepara a conquistare il mercato con un look più deciso e funzionalità avanzate. La produzione inizierà entro la fine dell’anno.

Ecco come sarà la nuova Nissan LEAF che arriverà intorno al 2026-2027 (molto probabile che la versione 2027 sia la continuazionemodifica della terza generazione già lanciata) Gamma 2026–2027: evoluzione completa. La nuova generazione della Nissan Leaf ha subito una trasformazione importante rispetto alle versioni precedenti: non è più un'utilitaria compatta tradizionale, ma un crossover elettrico moderno, più pratico e tecnologico. Principali novità. Design Linee moderne con silhouette "fastback" e aerodinamica molto curata (Cx basso), più efficiente per l'autonomia.. Aspetto generale da crossoverSUV compatto più alto e spazioso rispetto alla Leaf di prima generazione.