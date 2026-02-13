Blackout programmato a Riccione | mercoledì stop alla corrente in diversi viali della città

Mercoledì 18 febbraio, Riccione si fermerà per alcune ore a causa di un blackout programmato che interesserà diversi viali della città. La sospensione dell’energia elettrica, annunciata da e-Distribuzione, serve a permettere lavori urgenti sugli impianti che non possono essere rinviati. Durante l’interruzione, alcune attività commerciali e abitazioni si troveranno senza corrente per qualche ora. La zona interessata comprende via Dante, viale Ceccarini e parte di viale Dante Alighieri, tra le altre strade. L’intervento è stato pianificato in modo da ridurre al minimo i disagi, ma il timore di possibili inconvenienti

Durante l’esecuzione dei lavori, e-Distribuzione raccomanda alla cittadinanza di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori Mercoledì (18 febbraio) è prevista un'interruzione programmata dell’energia elettrica in molti viali della città di Riccione a causa di lavori inderogabili sugli impianti da parte di e-Distribuzione. L'intervento è programmato per l’intera giornata, dalle 8 alle ore 16, e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Le utenze interessate si trovano in viale Calabria dal civico 1 al 19 e dal 23 al 33 (inclusi i civici 7c e 9a), dal civico 2 al 16, dal 20 al 28, il 34, dal 38 al 42 e i civici 6x e 38a.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su blackout programmato

Il Comune di Frosinone ha annunciato la sospensione delle attività presso la Scuola dell’Infanzia “Il Giardino” il 18 dicembre 2025, a causa di un blackout programmato.

Il maltempo previsto per mercoledì 7 gennaio ha portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi i nidi, a Città della Pieve.

Ultime notizie su blackout programmato

Blackout programmato in diverse zone di RiccioneI lavori di e-Distribuzione interesseranno mercoledì 18 viale Calabria, viale Riace, viale Adriatica e altre vie dalle 8:00 alle 16:00 ... altarimini.it

F1 Fantasma in Bahrain: scatta il "Blackout TV". Niente diretta per la prima settimana. Se avevate già programmato di passare le giornate incollati alla TV per scrutare ogni dettaglio delle nuove monoposto 2026, dovrete rivedere i vostri... Per l'articolo completo - facebook.com facebook