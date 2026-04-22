Tentato omicidio a Torino il caso dell' uomo accoltellato risolto dopo un anno e cinque mesi | quattro arrestati

Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Torino in relazione a un tentato omicidio avvenuto in piazza Baldissera la sera del 19 dicembre 2024. Il caso, che aveva coinvolto un uomo accoltellato, si è concluso dopo un'operazione che ha portato all'arresto dei sospettati, a circa un anno e cinque mesi dall'evento. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla strada cittadina, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze.

Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino per il tentato omicidio avvenuto la sera del 19 dicembre 2024 in piazza Baldissera. L'operazione è scattata venerdì 17 aprile 2026 nei comuni di Torino, Leini, Settimo Torinese e Biella, dove sono stati trovati.🔗 Leggi su Torinotoday.it L'omicidio di Marco Veronese, il killer ha confessato - Vita in Diretta 04/11/2025 Notizie correlate Due violente rapine in strada a Torino San Salvario: quattro arrestati dopo un anno e tre mesi dai fattiNella prima un uomo era stato colpito con una catena per sottrargli il borsello, nel secondo un altro era stato selvaggiamente pestato per portargli... Violenta rapina a Torino Mirafiori Sud: uomo stordito con un taser e pestato, quattro arrestati dopo nove mesiQuattro magrebini di età compresa tra 36 e 46 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Torino Mirafiori a marzo 2026 per una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tentato omicidio a Torino, il caso dell'uomo accoltellato risolto dopo un anno e cinque mesi: quattro arrestati; A 17 anni fugge dalla comunità, fa tre rapine, viene preso ed evade dal carcere minorile di Torino; Spara contro la vetrina di un locale, fermato nella notte a casa; Accoltellato per non aver pagato un debito: 4 persone in carcere per tentato omicidio di piazza Baldissera. Accoltellato per non aver pagato un debito: 4 persone in carcere per tentato omicidio di piazza BaldisseraQuattro persone in carcere per il tentato omicidio in concorso di piazza Baldissera, a Torino. L’operazione si è svolta venerdì scorso nel capoluogo piemontese, Leinì, Settimo Torinese e Biella. L’att ... torinoggi.it Tentato omicidio a Torino, il caso dell'uomo accoltellato risolto dopo un anno e cinque mesi: quattro arrestatiNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... torinotoday.it A Belve, il rapper Shiva parla della sparatoria e della condanna per tentato omicidio, dopo la quale ha patteggiato ricevendo una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma. Cosa ha rivelato - facebook.com facebook