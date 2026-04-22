Tentato omicidio a Biancavilla 38enne aggredito a colpi di sgabello | arrestati due uomini

Nella notte a Biancavilla, due uomini di 36 e 27 anni sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito un 38enne con un sgabello. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei due sospettati, entrambi di origini straniere e residenti nel paese. L’uomo aggredito ha riportato ferite e si trova sotto assistenza medica.

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato, nella notte appena trascorsa, due uomini di 36 e 27 anni, di origini straniere e residenti a Biancavilla, per tentato omicidio in concorso. L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione che riferiva di una violenta aggressione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Venezia, 22enne aggredito con coltello da britannici di 19 e 21 anni dopo lite per futili motivi: arrestati per tentato omicidioL'aggressione è avvenuta lo scorso 14 Febbraio presso il locale Bussola Cocktail Lab, in Campo Bella Vienna. Tentato furto in una scuola di Piedimonte San Germano: arrestati due uominiIntervento dei carabinieri della Radiomobile di Cassino dopo la segnalazione di alcuni residenti. Contenuti di approfondimento Si parla di: Pensionato catanese arrestato a Biella: avrebbe agevolato un tentato omicidio per un debito da 30 mila euro. Aggressione a colpi di sgabello a Biancavilla, due arresti per tentato omicidioI carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di tentato omicidio. meridionews.it Violenta lite degenera: 38enne colpito al capo con un sgabello. Due arresti per tentato omicidioI Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato, nella notte appena trascorsa, due uomini di 36 e 27 anni, di origini straniere ma entrambi residenti a Biancavilla, entrambi con precedenti ... gazzettinonline.it