Un uomo di 40 anni, di origine guineana, è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di aggredire una donna in strada. I vicini hanno bloccato l’uomo sul luogo e hanno chiamato le autorità. L’indagato si trova ora in stato di fermo con l’accusa di tentata violenza sessuale. L’episodio si è verificato a Grosseto, dove la vittima ha riportato traumi di natura fisica e psicologica.

GROSSETO E’ un quarantenne originario della Guinea l’uomo in stato di fermo accusato di tentata violenza sessuale. Lo straniero, assistito dall’avvocato Roberto Ginanneschi, è in cella in attesa dell’udienza di convalida. E’ stato portato in caserma nella tarda serata di lunedì dai carabinieri di Grosseto per essere identificato, prima di essere trasferito in stato di fermo in via Saffi su disposizione del sostituto procuratore Mauro Lavra. Sarebbe stato lui, secondo alcuni testimoni, ad aggredire una donna grossetana di 50 anni, che abita nel quartiere di Barbanella, mentre stava gettando la spazzatura nei bidoni in via Prile. Quando i...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentativo di abuso e ’placcaggio’. Voleva violentare una donna. Bloccato in strada dai vicini

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