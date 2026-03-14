La donna drogata in strada l' amico bloccato dai carabinieri | notte di follia a San Pancrazio

Da parmatoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo a San Pancrazio, in provincia di Parma, una donna ha chiesto aiuto a una pattuglia di Guardie Giurate Sicuritalia, che passava in via Emilia ovest vicino a un supermercato intorno alle 2:15. Contestualmente, un uomo è stato fermato dai carabinieri, coinvolto in un episodio legato alla donna.

Attimi nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo in località San Pancrazio a Parma. Intorno alle due e un quarto una ragazza ha chiesto aiuto a una pattuglia di Guardie Giurate Sicuritalia, in transito in quel momento in via Emilia ovest, all’altezza di un supermercato. La giovane, in palese stato confusionale, ha riferito di essere stata drogata dal suo accompagnatore, anch’egli presente sul posto. Le Guardie Giurate hanno subito provato a rassicurare la giovane donna, separandola dal ragazzo, e hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale medico e delle Forze dell’Ordine, giunte celermente in loco. Al loro arrivo il ragazzo ha provato a darsi alla fuga, ma è stato bloccato dopo pochi minuti dalle Forze dell’Ordine, che procedevano alla perquisizione rinvenendo nelle sue tasche sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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