Magione tragedia nella notte | due gemelli di 23 anni folgorati dai cavi dell' alta tensione Uno ha cercato di salvare l' altro

Nella notte a Magione, due giovani gemelli di 23 anni sono deceduti dopo essere stati folgorati dai cavi dell’alta tensione. I due si trovavano vicino a un’area con cavi della media tensione e avevano cercato di recuperare un volatile rimasto appeso. Uno dei due ha cercato di aiutare l’altro, ma entrambi sono stati colpiti dalla scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.

Francesco e Giacomo Fierloni, due gemelli di 23 anni, sono morti folgorati da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un volatile finito sui cavi della media tensione. È accaduto ieri sera, martedì 21 aprile, intorno alle 23, in località La Goga, nel comune di Magione, sulle sponde.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Magione, tragedia nella notte: due cacciatori muoiono folgorati da cavi ad alta tensioneUn drammatico incidente si è consumato nella tarda serata di ieri, 21 aprile, in località La Goga, nel territorio di Magione, dove due giovani... “Uno ha cercato di salvare l’altro”: sono due fratelli gemelli di 23 anni i ragazzi morti folgorati nel boscoMagione (Perugia), 22 aprile 2026 – Sono due gemelli di 23 anni di Magione le due vittime del tremendo incidente che è avvenuto in un’area boschiva... Contenuti e approfondimenti Magione, tragedia nella notte: due cacciatori muoiono folgorati da cavi ad alta tensioneUn drammatico incidente si è consumato nella tarda serata di ieri, 21 aprile, in località La Goga, nel territorio di Magione, dove due giovani cacciatori ... laprimapagina.it Tragedia sul Lago Trasimeno, due gemelli di 23 anni trovati senza vita mentre erano a caccia: indagini in corsoSecondo le prime notizie trapelate, i due sarebbero rimasti folgorati da fili dell’alta tensione MAGIONE (PG) - Dramma nella tarda serata di ieri a Magione, ... etrurianews.it