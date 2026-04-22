Un giovane di 20 anni di Taranto è stato denunciato dopo aver tentato di scappare da un controllo della polizia con lo scooter e aver cercato di investire due agenti nel tentativo di fuga. Dopo gli accertamenti della Squadra Volante, sono state prese le misure previste dalla legge. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, dove la polizia stava effettuando controlli di routine.

Tarantini Time Quotidiano Ha cercato di sottrarsi a un controllo della Polizia tentando la fuga in scooter e provando a investire due agenti: un 20enne tarantino è stato denunciato al termine degli accertamenti della Squadra Volante. L’episodio è avvenuto nella notte nei pressi di un distributore H24 in via Venezia, dove i poliziotti hanno notato un gruppo di giovani radunati in modo rumoroso. Durante le verifiche, uno dei presenti, seduto su un motociclo, ha cercato di allontanarsi rapidamente accendendo il mezzo. Nel tentativo di fuga avrebbe diretto lo scooter contro gli agenti, incitando anche gli altri presenti a opporsi al controllo. Dopo essersi divincolato, è riuscito a far perdere temporaneamente le proprie tracce.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Tenta la fuga e prova a investire due agenti, denunciato 20enne

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