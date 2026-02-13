Svaligia una casa a Ostia tenta la fuga in monopattino e poi va a comprare gratta e vinci | 36enne nei guai

Un uomo di 36 anni, di origini bielorusse, è stato arrestato ad Ostia dopo aver svaligiato un appartamento, portando via oggetti di valore e alcuni contanti. Dopo aver messo in fuga le forze dell’ordine a bordo di un monopattino, ha tentato di disfarsi della refurtiva, ma è stato comunque fermato. La scena si è conclusa con l’uomo che, poco dopo, è stato visto entrare in un’edicola per comprare gratta e vinci, forse nel tentativo di distrarsi o di cambiare aria.

Furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito sono le accuse rivolte a un trentaseienne originario della Bielorussia, arrestato dalla Polizia di Stato nel centro di Ostia. L’uomo è stato sorpreso dopo aver svaligiato un appartamento e aver tentato di utilizzare le carte rubate per acquisti in tabaccheria. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Ostia, dove il ladro ha fatto irruzione in un’abitazione, sottraendo denaro, carte di credito e altri effetti personali. Non soddisfatto del bottino, ha poi cercato di incrementare il guadagno acquistando gratta e vinci e altri articoli presso una tabaccheria, utilizzando le carte di credito appena rubate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

