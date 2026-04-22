Lunedì sera si è svolta la cerimonia di intitolazione del Tennis Club Lucrezia al suo fondatore, Arturo Moricoli, scomparso nel 2003 all’età di 70 anni. Centinaia di persone hanno partecipato all’evento, che ha ricordato il ruolo di Moricoli come pioniere dello sport locale. La cerimonia ha avuto luogo in un clima di commozione e riconoscimento per il contributo dato al tennis nella comunità.

Centinaia di persone hanno partecipato lunedì sera alla cerimonia di intitolazione del Tennis Club Lucrezia al suo fondatore Arturo Moricoli, scomparso nel 2003 a soli 70 anni. Un appuntamento molto sentito dalla comunità sportiva e non solo, che ha visto la presenza del vescovo Andrea Andreozzi, del vicepresidente della Regione Enrico Rossi, del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Marche Andrea Bolognese e di numerose altre autorità civili, religiose e militari. "Questa cerimonia – ha rimarcato il segretario del sodalizio Daniele Scarpetti, facendo propri i sentimenti del presidente Sandro Barberini e di tutto il direttivo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tennis club intitolato a Moricoli: "Fu pioniere dello sport locale"

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