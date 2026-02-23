Ten Lopez | Ogni domenica è una battaglia l' Akragas in festa pensa già al Frigintini

Il presidente Salvatore La Porta: "Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Spero che per fine marzo potremo riavere agibile lo stadio Esseneto e rimetterci in gioco anche lì” “Sono contento perché meritavamo questa vittoria. Abbiamo lavorato duro per far bene. Per noi tutte le domeniche sono una battaglia, ci alleniamo per vincere le partite e oggi lo abbiamo fatto alla grande”. Lo dice Inacio Ten Lopez, il protagonista assoluto della partita Akragas Slp-Atletico Megara 1908, che ha segnato 6 reti. “Sono contento. L’attaccante è buono se segna, però se la squadra vince sono ancora più contento”, dice in merito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Akragas: 9-0 al Megara, Priolo KO. Ten Lopez, poker di gol riaccendeL’Akragas ha battuto il Megara 9-0, a causa di una prestazione offensiva devastante.

