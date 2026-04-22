Tema un finale da scrivere Subito l’ostacolo Chiusi

La Tema Sinergie si trova in una posizione di classifica che oscilla tra l’ottavo e l’undicesimo posto, con due partite ancora da disputare. La squadra deve affrontare le ultime sfide del campionato, cercando di migliorare la propria posizione nella griglia dei play-in. La conclusione della stagione dipenderà dai risultati ottenuti nelle ultime gare, che determineranno il punteggio finale e l’eventuale accesso alla fase successiva.

Sospesa tra l’ottavo e l’undicesimo posto. La Tema Sinergie deve scrivere il proprio finale di stagione nelle ultime due partita di campionato, provando a conquistare la migliore posizione possibile nella griglia play in. La missione parte stasera alle 20.30 dal PalaCattani contro l’Umana Chiusi, recupero della 35esima giornata rinviata domenica 12 aprile a causa della convocazione di Fumagalli nella nazionale di 3x3, e terminerà domenica a Latina, certa di essere terza in caso di successo. L’obiettivo è l’ottavo posto, che garantirebbe il fattore campo nel secondo turno play in (si gioca domenica 3 maggio), e per conquistarlo, Faenza (che ha 34 punti) dovrà centrare la doppietta di vittorie o battere Chiusi (32) e sperare nella sconfitta di Jesi (34) a Pesaro, recupero in programma stasera.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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DESIDERIO DI ROSE ANTICHE. Porto spesso il tema “L’uomo e la rosa una lunga storia d’amore” in giro in quelli che io chiamo garden tour, incontri nelle mostre floricole italiane o con associazioni culturali che abbiano come tema la natura. Per appassionar - facebook.com facebook

"Va affrontato anche il tema arbitrale, gli arbitri devono essere terzi e non rispondere a nessuno". x.com