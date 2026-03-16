ItalBaseball da sogno Ora la bestia nera | Venezuela ultimo ostacolo per la finale

L'ItalBaseball, guidato da Francisco Cervelli, si prepara a sfidare il Venezuela, considerato l'ultimo ostacolo prima della finale. La squadra italiana ha già sorpreso molti, ma ora si trova di fronte a una sfida decisiva. La partita rappresenta un momento cruciale nel percorso della nazionale, che cerca di conquistare un posto tra le migliori del torneo.

Lasciateli sognare! All'ItalBaseball di Francisco Cervelli non è bastato scioccare il mondo nella fase a gironi contro le stelle degli Stati Uniti (a casa loro), né arrivare da imbattuti ai quarti di finale del World Baseball Classic: gli azzurri hanno conquistato la semifinale la prima nella storia della Nazionale eliminando per 8-6 il Portorico con una partita che è la fotografia di questo gruppo: emozionante, a tratti spettacolare, resiliente e cinico. Sembrava una di quelle serate da Por la mañana café, por la tarde ron dopo il fuoricampo di Castro al 1° inning, ma all'Italia non andava di ascoltare Bad Bunny e ha cambiato disco. Ha scelto l'iconica Nord, Sud, Ovest, Est degli 883, ovvero dove ha spedito la difesa portoricana tra 1° e 4° inning piazzando un parziale di 8-1 per il momentaneo 8-2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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In buona sostanza questo inverno abbiamo visto tante cose di cui un italiano può andar fiero. Abbiamo visto il record di medaglie a Milano Cortina per Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. L’ItalBaseball ha fatto la storia andando in semifinale per la prima volta i - facebook.com facebook

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