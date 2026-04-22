Tellaro celebra la libertà | musica e letteratura per la Resistenza

Domenica 26 aprile, alle ore 17, l’ex Oratorio ‘n Selàa a Tellaro ospiterà un evento che combina musica e letteratura. L’iniziativa si concentra sulla Resistenza e si svolge nel pomeriggio, coinvolgendo il pubblico in un momento dedicato alla memoria storica attraverso esibizioni e letture. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi locali dedicati alla commemorazione di fatti legati a quel periodo storico.

Il pomeriggio di domenica 26 aprile, intorno alle ore 17, l’ex Oratorio ‘n Selàa situato a Tellaro ospiterà un evento che fonde la dimensione sonora con la memoria storica. Il concerto intitolato Resistenze di collina: musica e parole di libertà vedrà protagonista il cantautore piemontese Mauro Carrero, impegnato in un percorso che intreccia le melodie delle Langhe con l’eredità letteraria del Novecento. L’iniziativa è promossa dalla Mutuo Soccorso A.P.S. e gode del patrocinio del comune di Lerici. Un dialogo tra la melodia del piemonte e la letteratura della Resistenza. La proposta artistica di Mauro Carrero non si limiterà a un genere musicale univoco, ma si presenterà come un viaggio sonoro capace di spaziare dalla canzone d’autore alla ballata narrativa, toccando ritmi come il valzer musette e persino incursioni nel samba.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tellaro celebra la libertà: musica e letteratura per la Resistenza Notizie correlate Salerno Letteratura 2026: Gatto guida la resistenzaLa quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno 2026, si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario della... Musica e letteratura a Pomigliano: Giuliana Vitali conquista la scenaLa letteratura di alto profilo approda nel cuore pulsante di Pomigliano D’Arco sabato 18 aprile alle ore 18.