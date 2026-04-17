Musica e letteratura a Pomigliano | Giuliana Vitali conquista la scena

Sabato 18 aprile alle 18 a Pomigliano D’Arco si terrà un evento dedicato alla musica e alla letteratura, con l’intervento di Giuliana Vitali. La scrittrice prenderà parte a una manifestazione nel centro cittadino, coinvolgendo il pubblico con le sue opere e le sue interpretazioni. L’appuntamento si svolgerà in un luogo pubblico della città, con ingresso libero e senza altri eventi collegati.

La letteratura di alto profilo approda nel cuore pulsante di Pomigliano D’Arco sabato 18 aprile alle ore 18.30. La libreria La Scala Dei Sogni ospiterà Giuliana Vitali per un incontro dedicato al suo romanzo Nata nell’acqua sporca, opera pubblicata da Giulio Perrone che ha già ottenuto il riconoscimento del Premio Letterario Nabokov 2025 ed è stata proposta da Marco Debenedetti per la candidatura al Premio Strega 2026. Un dialogo tra parole e musica nel territorio casertano. L’appuntamento non si limiterà alla sola presentazione testuale, ma si trasformerà in un evento multisensoriale grazie alla partecipazione dell’attore Mario Massari, incaricato delle letture.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e letteratura a Pomigliano: Giuliana Vitali conquista la scena Notizie correlate Leggi anche: La scrittrice Giuliana Vitali incontra i lettori alla Libreria "La Scala Dei Sogni" a Pomigliano D'Arco Dalla Napoli notturna al Premio Nabokov: l’esordio di Giuliana Vitali tra i libri segnalati per lo StregaLa scrittrice napoletana racconta Nata nell’acqua sporca, romanzo su marginalità e identità che riscuotendo premi e consensi C’è anche una voce nata...