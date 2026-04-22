Telepass vola | utile triplicato e nuovi servizi per 10 milioni di utenti

Nel corso dell'ultimo anno, Telepass ha registrato un aumento dei ricavi del 16%, arrivando a 506 milioni di euro. La società conta ora circa 10 milioni di utenti e ha introdotto nuovi servizi per ampliare l’offerta. I risultati finanziari evidenziano una crescita significativa in termini di utili e di presenza sul mercato, con un’attenzione particolare all’espansione delle attività e alla fidelizzazione della clientela.

I risultati finanziari di Telepass per l’anno appena concluso delineano un quadro di forte espansione operativa e redditività, con i ricavi che hanno registrato un incremento del 16% raggiungendo la quota di 506 milioni di euro. Il bilancio dell’esercizio 2025 evidenzia un utile netto che ha quasi triplicato i valori precedenti attestandosi a 89 milioni di euro, supportato da un margine operativo lordo (Ebitda) in crescita del 45%, pari al 51% dei ricavi totali. Parallelamente, il patrimonio netto della società è salito a 147 milioni di euro, aprendo la strada alla distribuzione di un dividendo stimato intorno ai 115 milioni di euro per il 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Telepass vola: utile triplicato e nuovi servizi per 10 milioni di utenti Notizie correlate Trade Republic vola in Italia: 1 milione di utenti e nuovi serviziIl numero di utenti in Italia di Trade Republic ha raggiunto la soglia del milione, segnando un raddoppio della base clienti nel corso dell’ultimo... Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una... Panoramica sull’argomento Telepass, utile triplicato a quota 89 milioniLa società archivia il 2025 con ricavi e margini in crescita. La strategia all’estero e i nuovi servizi assicurativi per i clienti ... corriere.it Telepass, su i ricavi. Pronti alla Borsa ma senza frettaMILANO – Sono finiti gli aumenti di prezzo, ma non si ferma la crescita di Telepass, sia per quanto riguarda i risultati 2025, sia per quelli attesi per il 2026. «Nel primo trimestre abbiamo superato ... repubblica.it