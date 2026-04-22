Nel primo trimestre del 2026, Telepass ha registrato una crescita a doppia cifra, superando i 10.000 on board unit (OBU), gli apparati utilizzati per il pagamento del pedaggio. La società punta a espandersi all’estero e valuta la possibilità di una futura quotazione in borsa, con i preparativi già in corso. I risultati di questo primo periodo indicano un trend positivo e un potenziale sviluppo internazionale.

Telepass cresce a doppia cifra e sfonda, nel primo trimestre del 2026, il muro dei 10mila obu (on board unit, apparati da pedaggio) aprendo a un forte sviluppo estero e alla possibilità di una prossima quotazione. «Siamo pronti all'Ipo anche se non va di moda», ha commentato l'ad Luca Luciani. «Siamo una bella azienda per gli investitori retail, saremmo un titolo carino da avere in portafoglio, ma la decisione finale spetta agli azionisti». Una soluzione probabile per Mundys (socio al 51%) e per il private svizzero Partners Group (socio al 49%) che hanno di recente messo da parte, dopo una lunga fase di trattativa, l'ipotesi della vendita....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Telepass, tutto pronto per lo sbarco in Borsa

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