SpaceX Musk vuole sbarco in Borsa alla congiunzione Giove-Venere FT

Elon Musk ha deciso di lanciare SpaceX in Borsa proprio durante il suo compleanno, quando Giove e Venere si troveranno molto vicini nel cielo. L’IPO dovrebbe avvenire tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, in un momento in cui i pianeti saranno allineati in una congiunzione visibile dopo tre anni. Musk vuole sfruttare questa coincidenza speciale per dare un segnale forte alla sua azienda.

Roma, 28 gen. (askanews) – Elon Musk ha proposto di far coincidere lo sbarco in Borsa da record di SpaceX con il suo compleanno ma anche un allineamento tra pianeti: lo riporta il Financial Times, secondo cui l'Ipo (Offerta pubblica di vendita, in inglese) si svolgerebbe attorno nella seconda metà di giugno, quando Giove e Venere risulteranno visibili molto vicini, fenomeno noto come "congiunzione" che si verificherà per la prima volta da tre anni. Il quotidiano cita diverse fonti anonime a conoscenza di queste ipotesi. Lo sbarco in Borsa di SpaceX potrebbe raccogliere fino a 50 miliardi di dollari, per una valorizzazione complessiva del gruppo da 1.

