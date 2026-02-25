basket nba pronto allo sbarco nella capitale

Un quadro di insieme chiaro e dinamico accompagna l’attenzione internazionale verso una possibile espansione del basket professionistico in Europa. Il progetto prevede un torneo di altissimo livello, con l’obiettivo di inaugurare una nuova era della Nba in territorio europeo entro il 2027. Due gruppi statunitensi sono impegnati nel percorso verso la nba europe, con la finalità di lanciare la manifestazione nel 2027. Donnie Nelson, ex dirigente dei Dallas Mavericks, guida una delle cordate, mentre Paul Matiasic, avvocato con base a San Francisco, è al timone dell’altra. L’obiettivo dichiarato è ottenere un titolo sportivo di massima serie, con trattative in corso per individuare sedi nelle città di Cremona e Trieste. Il percorso definisce una lega europea di livello elevato, destinata a partire nel 2027, sostenuta da due gruppi statunitensi di rilievo. L’iniziativa punta a conquistare una posizione di rilievo nel panorama internazionale e a delineare una formula operativa in grado di garantire competizione e visibilità a livello continentale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nba Europe a Roma? Al Centrale del Foro Italico: pronto per il basket nel 2027Nba Europe a Roma? Al Centrale del Foro Italico, l’evento è previsto per il 2027.

La Nba punta ad espandersi: a fine gennaio trattativa per lo sbarco in EuropaLa National Basketball Association punta all'espansione globale, con un focus particolare sull'ingresso in Europa.

Sky acquisisce nuovi diritti Nba in Italia. La casa dello sport diventa anche casa del basketSky acquisisce nuovi diritti per trasmettere l'NBA in Italia: è stato raggiunto un accordo pluriennale che, a partire da ottobre, porterà il grande basket americano su Sky e in streaming su NOW nel ...

La rivoluzione-restaurazione del basket: al via il progetto della Nba europeaDopo tanti rumors, la Nba è uscita dunque allo scoperto. Nella serata italiana del 27 marzo il commissioner Adam Silver in una conferenza stampa a New York ha annunciato che sarà esplorata la ...

