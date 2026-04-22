A fine 2025, Telepass ha superato i 10 milioni di dispositivi OBU installati, rafforzando la propria posizione nel settore. La società ha registrato risultati in crescita, confermando la validità del piano industriale e la capacità di generare valore in modo sostenibile. La digitalizzazione del mercato e i servizi assicurativi rappresentano aree di sviluppo rilevanti, in un contesto di mercato ancora in evoluzione.

Telepass chiude il 2025 con risultati in crescita, confermando la solidità del piano industriale e la capacità di generare valore crescendo in modo profittevole anche per il futuro, aprendo ulteriori spazi di sviluppo, in un mercato ancora in fase di evoluzione. Nel corso dell'esercizio, i ricavi hanno raggiunto i 506 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto all'anno precedente, mentre il margine operativo lordo (EBITDA) ha registrato una crescita del 45%, con un'incidenza sui ricavi pari al 51%. Un'evoluzione che riflette l'espansione dei volumi, una maggiore efficienza operativa e la progressiva crescita di tutte le nuove linee di business.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Telepass supera i 10 milioni di OBU e consolida la crescita: ampio spazio di sviluppo nella digitalizzazione del mercato e nei nuovi servizi assicurativi

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