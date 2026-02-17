It-Wallet supera 10 milioni di attivazioni | il sottosegretario Butti celebra il successo della digitalizzazione nell’app IO

L'It-Wallet ha superato i 10 milioni di attivazioni sull'app IO, un risultato che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti interpreta come conferma della validità delle scelte governative. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

IO: Patente, Tessera Sanitaria e oltre: 10 milioni di IT-Wallet, digitalizzazione PA ancora in evoluzione.Dieci milioni di italiani hanno registrato la patente e la tessera sanitaria sul portale IO, a causa dell’aumento dell’uso degli IT-Wallet.

Dalla rete 4G alla medicina predittiva: il sottosegretario Butti a Villa BerettaIl sottosegretario Butti ha visitato il Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute, centro di eccellenza dedicato alla ricerca in medicina riabilitativa.

