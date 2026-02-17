It-Wallet supera 10 milioni di attivazioni | il sottosegretario Butti celebra il successo della digitalizzazione nell’app IO
L’It-Wallet ha raggiunto oltre 10 milioni di attivazioni sull’app IO, un traguardo che il sottosegretario Alessio Butti attribuisce alle strategie di digitalizzazione adottate dal governo. Aggiunge che molte famiglie hanno iniziato a usare il servizio per semplificare pratiche quotidiane, come richiedere bonus e certificati.
L'It-Wallet ha superato i 10 milioni di attivazioni sull'app IO, un risultato che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti interpreta come conferma della validità delle scelte governative. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
IO: Patente, Tessera Sanitaria e oltre: 10 milioni di IT-Wallet, digitalizzazione PA ancora in evoluzione.Dieci milioni di italiani hanno registrato la patente e la tessera sanitaria sul portale IO, a causa dell’aumento dell’uso degli IT-Wallet.
IT-Wallet supera quota 10 milioni di attivazioni su App IO: 17,3 milioni di documenti onlineOltre 10 milioni di attivazioni per IT-Wallet nell’app IO e 17,3 milioni di documenti caricati: cosa significa per i cittadini, come funziona e quali novità sono attese. corrierecomunicazioni.it
Patente e Tessera Sanitaria su IO: sono oltre 10 milioni gli italiani con IT-WalletIT-Wallet su app IO supera 10 milioni di attivazioni: quanti documenti sono stati caricati, quali hanno valore legale e cosa arriverà dopo. smartworld.it
