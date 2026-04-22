In un intervento pubblico, un rappresentante di Teheran ha affermato che gli Stati Uniti devono prima interrompere quanto definito come una violazione del cessate il fuoco, prima di avviare nuovi negoziati a Islamabad. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni, con richieste di azioni concrete da parte americana prima di riprendere i colloqui. La posizione di Teheran si basa sulla condizione di un presunto rispetto degli accordi di cessate il fuoco.

"Gli Stati Uniti devono cessare la loro 'violazione del cessate il fuoco' prima di qualsiasi nuovo ciclo di negoziati". Lo ha affermato l'ambasciatore iraniano all'Onu Amir-Saeid Iravani al media iraniano Shargh, così come riportato da Al-Jazeera. "Non appena verrà revocato il blocco, il prossimo ciclo di negoziati si terrà a Islamabad - ha aggiunto - L'Iran è pronto a qualsiasi scenario. Non siamo stati noi a iniziare l'aggressione militare. Se cercano una soluzione politica, siamo pronti. Se cercano la guerra, l'Iran è pronto anche a quella".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teheran, 'Usa tolgano il blocco e noi negozieremo a Islamabad'

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