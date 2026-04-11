Media Teheran ' iniziati i colloqui tra Iran e Usa a Islamabad'
Secondo diversi media iraniani, tra cui Irna e Mehr, sono cominciati a Islamabad i colloqui tra Iran e Stati Uniti. La notizia arriva in un momento in cui le due parti si confrontano su questioni di interesse reciproco. Non sono stati forniti dettagli sui temi trattati o sui partecipanti ai negoziati. La conferma ufficiale delle discussioni non è ancora stata diffusa.
I negoziati tra l'Iran e gli Usa sono iniziati a Islamabad. Lo riferiscono diversi media iraniani tra cui Irna e Mehr.🔗 Leggi su Lanazione.it
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