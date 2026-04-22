Teheran | ‘proroga della tregua è stratagemma per attacco a sorpresa’

A Teheran, un funzionario ha affermato che la proroga della tregua sarebbe un inganno volto a preparare un attacco a sorpresa. Ha anche dichiarato che la parte sconfitta non può imporre le condizioni e ha paragonato la prosecuzione dell’assedio a una strategia di pressione. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel contesto di tensioni in corso tra le parti coinvolte nel conflitto.

“La parte sconfitta non può dettare le condizioni. La continuazione dell’assedio non è diversa da un bombardamento e deve essere contrastata con una risposta militare”: lo afferma Mahdi Mohammadi, consigliere del presidente del parlamento iraniano Ghalibaf, in un post sui social media affermando che la proroga del cessate il fuoco voluta da Trump “non significa nulla”. “Inoltre, la proroga del cessate il fuoco da parte di Trump è certamente uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa. È giunto il momento per l’Iran di prendere l’iniziativa”, sostiene Mohammadi. ANSA “Le Guardie Rivoluzionarie hanno affrontato l’aggressione criminale e terroristica degli Stati Uniti e del regime sionista, portandoli a commettere errori di valutazione e a chiedere un cessate il fuoco all’Iran”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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