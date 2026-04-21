Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta dell’Iran Teheran | La proroga è uno stratagemma per un attacco a sorpresa – La diretta

Nel 53esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, Donald Trump ha annunciato l’estensione della tregua fino alla presentazione di una proposta da parte dell’Iran. Teheran ha risposto definendo la proroga come uno stratagemma per un attacco a sorpresa. Nel frattempo, il vicepresidente degli Stati Uniti si trovava a Islamabad per riprendere i negoziati, in concomitanza con l’ultimo giorno dell’ultimatum di Trump agli ayatollah.

Nel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era atteso a Islamabad per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah. Tuttavia, nelle ultime ore, il viaggio e i colloqui risultano in bilico o sospesi. Intanto alcune compagnie aeree hanno cominciato ad aumentare i prezzi dei biglietti per i rincari del cherosene. E il presidente Usa sostiene che i siti nucleari di Teheran sono ormai quasi completamente distrutti ed è difficile riesumarli. Intanto in America prede piede una teoria del complotto che ritiene falso l ‘attentato che ha subito Trump in Pennsylvania: tra i Maga ora si pensa che servisse a far vincere le elezioni al tycoon per poter scatenare la guerra.🔗 Leggi su Open.online

Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz

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