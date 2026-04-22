A Teheran, si discute di una possibile proroga della tregua, considerata da alcuni come un tentativo di guadagnare tempo prima di un attacco improvviso. Le dichiarazioni ufficiali sottolineano che la parte vittoriosa non può imporre le proprie condizioni, mentre si conferma che l’assedio in corso prosegue senza modifiche. La situazione rimane tesa, con tensioni che aumentano nelle aree interessate dal conflitto.

"La parte sconfitta non può dettare le condizioni. La continuazione dell'assedio non è diversa da un bombardamento e deve essere contrastata con una risposta militare": lo afferma Mahdi Mohammadi, consigliere del presidente del parlamento iraniano Ghalibaf, in un post sui social media affermando che la proroga del cessate il fuoco voluta da Trump "non significa nulla". "Inoltre, la proroga del cessate il fuoco da parte di Trump è certamente uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa. È giunto il momento per l'Iran di prendere l'iniziativa", sostiene Mohammadi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teheran, la proroga della tregua è stratagemma per attacco a sorpresa

Notizie correlate

Trump estende la tregua fino alla «presentazione della proposta dell’Iran». Teheran: «La proroga è uno stratagemma per un attacco a sorpresa» – La direttaNel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era atteso a Islamabad per riprendere i...

Leggi anche: Iran, si media per una tregua di 45 giorni. Teheran: “Attacco a siti Usa in Emirati Arabi e Kuwait” – La diretta

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Iran verso la proroga della tregua, vicino l’accordo quadro con gli Usa. Teheran potrebbe riaprire una parte di Hormuz; Teheran, la proroga della tregua è stratagemma per attacco a sorpresa; Teheran, la proroga della tregua è stratagemma per attacco a sorpresa; Iran-Usa verso la proroga della tregua: più tempo per arrivare a un accordo di pace.

Teheran, la proroga della tregua è stratagemma per attacco a sorpresaLa parte sconfitta non può dettare le condizioni. ansa.it

Trump respinge la proroga della tregua con l’Iran. Colloqui in bilicoI negoziati in Pakistan tra Stati Uniti e Iran sono in salita, mentre le tensioni in Medio Oriente aumentano. Il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere di non volere una proroga della tregua di 1 ... secondopianonews.it

Donald Trump invita Teheran a rilasciare otto donne iraniane prossime a essere giustiziate per impiccagione. In un post su Truth, il tycoon si rivolge “ai leader iraniani, che presto saranno in trattativa con i miei rappresentanti: Apprezzerei enormemente il rilasc facebook

Il numero uno del Mossad: uccisi dall’Iran e non dalla tempesta gli 007 israeliani e italiani che naufragarono nel Lago Maggiore nel maggio 2023. Erano a caccia di spie di Teheran x.com