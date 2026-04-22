La magistratura iraniana ha smentito le affermazioni fatte dal presidente degli Stati Uniti riguardo a presunte condanne a morte di otto donne in Iran, definendo le notizie come false. Secondo quanto comunicato, nessuna delle donne coinvolte avrebbe ricevuto una condanna di questo tipo. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, con dichiarazioni ufficiali che chiariscono la posizione delle autorità iraniane in merito alla vicenda.

La magistratura iraniana ha dichiarato che le affermazioni del presidente Donald Trump, secondo cui l'Iran avrebbe annullato le esecuzioni di otto donne, si basavano su notizie false, aggiungendo che nessuna delle donne era effettivamente condannata a morte. Lo scrive Iran International. "Nessuna di queste donne era in attesa di esecuzione, quindi la loro condanna non poteva essere revocata", ha affermato la magistratura in un comunicato. Ha accusato Trump di "cercare di fabbricare successi a partire da notizie false".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teheran, 'da Trump notizie false, nessuna giovane era stata condannata a morte'

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