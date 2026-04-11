Nicole Minetti graziata da Mattarella | era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e Rimborsopoli

Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata in via definitiva per due reati. L'ex consigliera regionale lombarda era stata condannata a un anno e un mese per peculato nell'ambito dell'inchiesta Rimborsopoli e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nel processo Ruby bis. La condanna complessiva era di tre anni e 11 mesi.

Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ex consigliera regionale lombarda era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato nell'inchiesta Rimborsopoli e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nel processo Ruby bis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. "Motivi umanitari"Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a...

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Nicole Minetti graziata del presidente della Repubblica "per motivi umanitari" x.com