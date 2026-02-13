Verso una chirurgia estetica più naturale | il dottor Sergio Marlino all’IMCAS World 2026
Il dottor Sergio Marlino ha presentato all’IMCAS World 2026 a Parigi le sue nuove tecniche per rendere la chirurgia estetica più naturale, rispondendo alla crescente richiesta di risultati meno artificiosi tra i pazienti italiani e internazionali.
Dal 29 al 31 gennaio 2026, al Palazzo dei Congressi di Parigi, si è svolto l’IMCAS World, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla medicina estetica, alla dermatologia e alla chirurgia plastica. Tra i partecipanti anche il dottor Sergio Marlino. Questo congresso ha visto la presenza dei massimi esperti mondiali di medicina estetica, chirurgia plastica, longevity e dermatologia, offrendo un’analisi approfondita sulle ultime novità in medicina estetica, dalle rivoluzionarie tecniche di chirurgia plastica ai trattamenti dermatologici innovativi. Ampio spazio è stato dedicato alla medicina rigenerativa e alle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, sempre più centrali nello sviluppo della medicina del futuro.🔗 Leggi su Ildenaro.it
