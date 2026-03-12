Il dottor Sergio Marlino sceglie Preservé® l’innovativa tecnica di mastoplastica additiva mini-invasiva

Il dottor Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, amplia la sua offerta chirurgica utilizzando Preservé ®, l'innovativa tecnica di mastoplastica additiva mini-invasiva sviluppata nel 2025 da Motiva, azienda produttrice di protesi mammarie. Preservé ® mira ad aumentare il volume del seno preservandone al massimo tessuti, legamenti, vasi e nervi, garantendo un risultato naturale, cicatrici ridotte e un recupero più rapido. Preservé ® si distingue dalle tecniche tradizionali di aumento del seno, che possono comportare un taglio maggiore dei tessuti interni, perché rispetta i tessuti mammari nativi, riducendo l'impatto sull'anatomia naturale.