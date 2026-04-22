Tech Talk - NAB Show 2026 | AI media e futuro digitale a Las Vegas diretta

A Las Vegas si sta svolgendo il NAB Show 2026, un evento di riferimento nel settore dei media e della tecnologia. Durante la manifestazione vengono presentate le ultime novità legate all'intelligenza artificiale e alle nuove modalità di produzione e distribuzione dei contenuti digitali. L'edizione di quest'anno riunisce professionisti da tutto il mondo per esplorare le innovazioni che stanno trasformando il panorama dei media.

Las Vegas si conferma il crocevia globale dell’ innovazione nei media: il NAB Show 2026 porta in scena le tendenze che ridisegneranno il modo in cui produciamo e consumiamo contenuti. Intelligenza artificiale, evoluzione della distribuzione e nuove filiere produttive globali dominano i corridoi della fiera — ma emerge anche una flessione significativa della presenza europea, con l’ Italia sempre meno rappresentata. Dal Nevada alla Toscana: dopo Las Vegas, i riflettori si spostano sul Forum Europeo Digitale FED 2026 di Lucca, laboratorio di pensiero strategico sull’industria dei media. Con le analisi di Francesco Struzzi, Cristiano Benzi e Sofia Schenone, il quadro si completa tra aggiornamenti tecnici e visione di mercato.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Tech Talk - NAB Show 2026: AI, media e futuro digitale a Las Vegas (diretta) Notizie correlate TECH TALK: Speciale NAB Show 2026 | Diretta streaming ore 12 - Digital-News.itClicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12. Leggi anche: Il diritto all'epoca del neo-tribalismo hi-tech: a governare sono multinazionali e gruppi finanziari, i cittadini sottostano ai talk show Una raccolta di contenuti Si parla di: 21 aprile – Speciale NAB 2026: AI e nuovi workflow al centro della rivoluzione media; Guardsquare to Address the Growing Piracy Risk Targeting Streaming Apps at NAB Show Las Vegas. TECH TALK: Speciale NAB Show 2026 | Diretta streaming ore 12 - Digital-News.itGuarda in Diretta Streaming - TECH TALK: Speciale NAB 2026 Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito... » Approfondisci su Digital-News ... digital-news.it