TECH TALK | Speciale NAB Show 2026 | Diretta streaming ore 12 - Digital-Newsit

Oggi alle 12 si svolge una diretta streaming dedicata allo speciale NAB Show 2026. L'evento si concentra sulle novità e sui temi principali del settore tecnologico legato alla produzione e distribuzione dei contenuti. La trasmissione sarà accessibile tramite una finestra dedicata sul sito, permettendo di seguire il dibattito in tempo reale. L'appuntamento è rivolto a professionisti e appassionati interessati alle ultime innovazioni del settore.

Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00. Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale. Media Partner: Digital-News.it. Il cuore dell’innovazione tecnologica e dei media torna a battere nel deserto del Nevada, dove l’edizione 2026 del NAB Show di Las Vegas si conferma come l’osservatorio privilegiato per scrutare il futuro del settore. Las Vegas, in questi giorni, non è solo una cornice scenografica, ma il vero crocevia in cui convergono le anticipazioni più attese e le tendenze destinate a ridefinire il modo in cui produciamo e consumiamo contenuti su scala globale. Eppure, dietro il consueto fermento, emerge una narrazione nuova: l’evento sembra acquisire una connotazione sempre più locale e nordamericana.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - TECH TALK: Speciale NAB Show 2026 | Diretta streaming ore 12 - Digital-News.it Notizie correlate Tech Talk LIVE EVOLUZIONE delle PIATTAFORME: FAST, RADIO e 4K Diretta streamingClicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12. Buona Pasqua 2026, il valore del tempo insieme su Digital-News e Digital-ForumIn un’epoca scandita dalla velocità dei flussi informativi e da una stagione sportiva senza pause , la Pasqua 2026 diventa una parentesi preziosa,...