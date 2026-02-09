Il diritto all' epoca del neo-tribalismo hi-tech | a governare sono multinazionali e gruppi finanziari i cittadini sottostano ai talk show

In Italia e nel mondo, le grandi multinazionali e i gruppi finanziari prendono il controllo, lasciando i cittadini a seguire passivamente i talk show. Le leggi vengono spesso dettate da chi ha più potere, mentre il diritto tradizionale perde terreno in un'epoca dominata dal tribalismo hi-tech. La politica sembra ormai relegata a un ruolo secondario, e la vita di tutti si svolge sempre più sotto l'influenza di interessi economici e tecnologici.

La legge, all’epoca del tribalismo hi-tech, è il comando del più forte. Nel «tramonto dell’Occidente», anche il diritto tramonta – o meglio si trasforma Nel «tramonto dell’Occidente», anche il diritto tramonta – o meglio si trasforma. Costituzioni, carte dei diritti e organizzazioni internazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

