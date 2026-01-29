Teatro Industri ’Non ci resta che ridere’

La stagione teatrale non professionistica al Teatro Industri di Grosseto riparte con entusiasmo. La rassegna “Non ci resta che ridere”, arrivata alla sua sedicesima edizione, prende il via grazie alla collaborazione tra la Fita Grosseto, i “Teatranti di Fabio Cicaloni”, il Comune di Grosseto e Banca Tema. Gli spettacoli tornano in scena, portando risate e divertimento al pubblico locale.

Riparte la stagione teatrale non professionistica al teatro degli Industri. La Fita Grosseto con ’I Teatranti di Fabio Cicaloni’, in coorganizzazione con il Comune di Grosseto e grazie al sostegno di Banca Tema, danno il via alla sedicesima edizione della rassegna ’ Non ci resta che ridere ’ nel teatro degli Industri. Si comincia domenica alle 16.45 con ’Aimmenu ‘na rosa’ della compagnia ’I Giubbonai’ di Pitigliano. La storia è quella di Gemma che si prende cura delle sorelle ormai attempate alle prese con storie sentimentali tra malintesi, incomprensioni e corteggiatori impacciati. Domenica 1 marzo (alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

