Teatro Industri L’Anfitrione con Solfrizzi

La stagione teatrale di Grosseto continua con grande ritmo. Questa sera va in scena “L’Anfitrione” al Teatro Industri, con Emilio Solfrizzi che firma regia e interpretazione. Lo spettacolo, una delle commedie più note di Plauto, attira il pubblico in una sala piena. La commedia riprende vita grazie all’attore, che dà nuova energia a un classico senza tempo.

Prosegue la stagione teatrale 20252026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, con ’ Anfitrione ’, una delle commedie più celebri di Plauto, portata in scena da Emilio Solfrizzi, protagonista e regista dello spettacolo. Oggi e domani nel teatro degli Industri (inizio alle 21) Solfrizzi guida il pubblico in una girandola di equivoci e travestimenti che affondano le radici nel teatro classico ma parlano con sorprendente attualità al presente. Accanto a lui Giovanni Moschella, Ivano Falco, Beatrice Schiaffino, Federico Gatti, Beatrice Coppolino e Vincenzo D’Amato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

