Gianmaria una parola in scena al Piccolo teatro dello Scalo

Domenica 15 febbraio alle 6 di sera, al Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti, va in scena “Gianmaria, una parola”. Lo spettacolo, un teatro burlesque di Caivano, porta in teatro un cast di attori tra cui Antonio Aversano e Raffaele Di Paolo. Crescenzo Autieri ha scritto e diretto la pièce, che promette un’ora di spettacolo coinvolgente e diverso dal solito.

Un testo immersivo nell'animo del genere umano, scritto esattamente 18 anni fa, ma attuale al punto che sembra sia stata scritta ieri. Questo perché non impariamo mai dai nostri errori. Questo perché lo spregiudicato interesse viene prima di tutto, calpesta le persone, soprattutto quelle più fragili, altre - quelle più buone - prova ad omologarle. Non dimentichiamoci di loro, sono attorno a noi. Il testo del Maestro Crescenzo Autieri ci ricorda proprio questo: il cinismo del mondo tende a dimenticarsi dei Gianmaria. La sorella Teresa, la nipote Jessica, lo spacciatore Raffaele sono interessati ad altro, usano Gianmaria e Chiara piegandoli ai loro desideri, chi per necessità, chi per amore.

