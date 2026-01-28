Riparte anche quest’anno la rassegna nazionale Teatro In Provincia - Corti Teatrali. La manifestazione porta sul palco piccoli teatri di provincia con spettacoli inediti scritti da autori italiani contemporanei. Il pubblico avrà l’ultima parola e potrà esprimere il suo voto, dando così spazio alle nuove voci del teatro italiano. La rassegna si conferma come un’occasione unica per scoprire storie e talenti emergenti.

Torna anche quest'anno la rassegna nazionale Teatro In Provincia - Corti Teatrali con il voto del pubblico! Sono tutti inediti e scritti da autrici e autori italiani contemporanei. I corti sono, appunto, brevi storie autonome di teatro: un monologo, oppure una scena con 4 personaggi, possono essere comici o più riflessivi, ma decisamente coinvolgenti! Di cosa scrivono gli autori e le autrici teatrali italiani contemporanei? Venite a scoprirlo con noi e.votate! Sì, perché la caratteristica della rassegna nazionale - ideata e curata dal Centro di Drammaturgia italiana Contemporanea - è anche il voto del pubblico che vota su schede cartacee fornite nella serata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

