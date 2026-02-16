Premio città di Francavilla teatro dialettale sabato 21 febbraio

Da chietitoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia "I giovani amici del teatro" portano sul palco dell'auditorium Sirena la commedia brillante "Fru fru,, Sandine e diasille. È il terzo appuntamento del premio città di Francavilla dedicato al teatro dialettale.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Premio città di Francavilla, rassegna di teatro dialettale

Il Comune di Francavilla al Mare e l'associazione Maramé Aps presentano la terza edizione del “Premio Città di Francavilla al Mare”, una rassegna dedicata al teatro dialettale amatoriale.

Teatro amatoriale, al via il terzo "Premio Città di Francavilla al Mare": sei compagnie in gara

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I vincitori del Premio Antonio Galasso 2026, fissata la cerimonia finale a Francavilla al Mare; Francavilla al Mare: Premio Galasso si terrà il 5 marzo; I vincitori del Premio Antonio Galasso 2026, fissata la cerimonia finale a Francavilla al Mare; Torrevecchia Teatina, presentato il bando della XXVI edizione del Premio Lettera d’Amore.

Premio città di Francavilla, teatro dialettale sabato 21 febbraioLa compagnia I giovani amici del teatro portano sul palco dell'auditorium Sirena la commedia brillante Fru fru,, Sandine e diasille. È il terzo appuntamento del premio città di Francavilla dedicato ... chietitoday.it