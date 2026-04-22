Teatro Carlo Felice | stop ai fondi Bucci attacca il blocco politico

Il presidente della Regione Liguria ha criticato una manovra politica che ha bloccato la votazione del disegno di legge destinato a finanziare il Teatro Carlo Felice. Secondo quanto dichiarato, questa situazione ha portato alla sospensione dei fondi previsti per il teatro, e Bucci ha definito il comportamento come un’azione di ostacolo alla discussione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra gli organi regionali e le istituzioni politiche.

Il presidente della Regione Liguria, Bucci, ha denunciato una manovra dilatoria che ha impedito la votazione del disegno di legge destinato al sostegno del Carlo Felice. La decisione di rimandare l’approvazione dello stanziamento da un milione di euro alla prossima seduta è giunta dopo che le opposizioni si sono astenute durante i lavori in Commissione, bloccando il percorso legislativo previsto per concludersi entro le ore 18 di oggi. L’impatto del blocco istituzionale sulla gestione del teatro. La questione non riguarda solo una disputa procedurale tra maggioranza e opposizione, ma tocca direttamente le necessità gestionali di un’istituzione culturale centrale per Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teatro Carlo Felice: stop ai fondi, Bucci attacca il blocco politico Notizie correlate Carlo Felice, esposto sui conti: Salis attacca, Slc Cgil chiede tutele per i lavoratoriContinua a far parlare la decisione del teatro Carlo Felice che ha presentato un esposto in procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024. Liguria: un milione al Carlo Felice per salvare il teatro e il FestivalLa Giunta della Regione Liguria ha approvato un disegno di legge che prevede l’erogazione di un milione di euro in via straordinaria a favore della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Teatro Carlo Felice, salta il voto in Regione sul contributo straordinario per ripianare le perdite; Genova, il Carlo Felice a rischio commissariamento. Puccini (Uil Fpc): Il teatro salvato, ma non a spese dei dipendenti; Regione Liguria approva sostegno di 1 milione per il Carlo Felice; Consiglio regionale, in arrivo un milione a sostegno del Carlo Felice. È scontro sui Balletti di Nervi. Carlo Felice, Bucci sui finanziamenti: L'ostruzionismo dell'opposizione è un oltraggio alla cittàSi accende lo scontro politico sul finanziamento al Teatro Carlo Felice. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci attacca l’opposizione dopo il rinvio del voto sul provvedimento che prevede 500 ... telenord.it Consiglio regionale, in arrivo un milione a sostegno del Carlo Felice. È scontro sui Balletti di NerviL’opposizione di centrosinistra si è astenuta e ha presentato in aula un emendamento per chiedere che venga rimossa l’erogazione per il Festival Internazionale del Balletto di Nervi ... primocanale.it Galleria Mazzini e Teatro Carlo Felice Buona serata - facebook.com facebook Dal Fondo Strategico Regionale 1,7 milioni di euro per il Teatro Carlo Felice x.com