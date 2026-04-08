Carlo Felice esposto sui conti | Salis attacca Slc Cgil chiede tutele per i lavoratori

Da genovatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Carlo Felice ha depositato un esposto presso la procura e la Corte dei Conti riguardo al bilancio 2024. La decisione ha suscitato reazioni da parte di Salis, che ha attaccato l’operato dell’ente, mentre il sindacato Slc Cgil ha chiesto misure a tutela dei lavoratori coinvolti. La vicenda riguarda le modalità di gestione delle finanze e le possibili implicazioni per i dipendenti.

Continua a far parlare la decisione del teatro Carlo Felice che ha presentato un esposto in procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024. Nel mirino, lo ricordiamo, alcune scenografie acquistate nel 2022 dalla Scala di Milano per 30 mila euro, messe a bilancio per 1,5 milioni, un valore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Temi più discussi: Carlo Felice, esposto sul bilancio 2024, la sindaca Salis: Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni; Carlo Felice Genova, esposto in Procura per i quattro allestimenti supervalutati; Carlo Felice, esposto alla Procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024; Carlo Felice, esposto a Procura e Corte dei Conti sul Bilancio consuntivo 2024.

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