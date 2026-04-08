Carlo Felice esposto sui conti | Salis attacca Slc Cgil chiede tutele per i lavoratori

Il teatro Carlo Felice ha depositato un esposto presso la procura e la Corte dei Conti riguardo al bilancio 2024. La decisione ha suscitato reazioni da parte di Salis, che ha attaccato l’operato dell’ente, mentre il sindacato Slc Cgil ha chiesto misure a tutela dei lavoratori coinvolti. La vicenda riguarda le modalità di gestione delle finanze e le possibili implicazioni per i dipendenti.

Continua a far parlare la decisione del teatro Carlo Felice che ha presentato un esposto in procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024. Nel mirino, lo ricordiamo, alcune scenografie acquistate nel 2022 dalla Scala di Milano per 30 mila euro, messe a bilancio per 1,5 milioni, un valore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Carlo Felice, esposto sul bilancio 2024, la sindaca Salis: "Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni"La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato un esposto in procura e alla Corte dei Conti per fare luce sul bilancio 2024 del teatro Carlo Felice. Sanremo 2026, la ballerina al centro della battuta sui jeans attacca Carlo Conti: "Mi ha sessualizzata"Se la macchina di Sanremo 2027 è già partita dopo il passaggio di consegne in diretta tra Carlo Conti e Stefano De Martino e la prima intervista al... Temi più discussi: Carlo Felice, esposto sul bilancio 2024, la sindaca Salis: Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni; Carlo Felice Genova, esposto in Procura per i quattro allestimenti supervalutati; Carlo Felice, esposto alla Procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024; Carlo Felice, esposto a Procura e Corte dei Conti sul Bilancio consuntivo 2024. Carlo Felice, esposto in Procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024Sotto accusa quattro allestimenti comprati dalla Scala e iscritti con una valorizzazione significativamente superiore al costo di acquisto ... rainews.it Bilancio del Carlo Felice 2024, la Fondazione presenta un esposto alla Corte dei Conti e in ProcuraAl centro quattro scenografie acquistate dalla Scala per 30 mila euro e valutate 1 milione e mezzo. La sindaca Salis: Il bilancio 2025 prevede al momento una ... ilsecoloxix.it l Teatro Carlo Felice di Genova finisce sotto i riflettori Un esposto su bilancio 2024 accende i riflettori su alcune scenografie acquistate per 30 mila euro e valorizzate a bilancio per circa 1,5 milioni. La Fondazione ha avviato verifiche e una perizia indipenden - facebook.com facebook Carlo Felice, esposto alla Procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024 x.com