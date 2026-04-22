Teatrando vent' anni di scena aperta a tutti

Da vent’anni, Teatrando Filodrammatica Aps porta il teatro nelle piazze e nelle sale di Udine, offrendo spettacoli e attività aperte a tutti. La compagnia, tra le più attive nel panorama teatrale dilettantistico locale, ha mantenuto una presenza costante nel tempo, coinvolgendo diverse generazioni di appassionati. La sua storia si intreccia con quella di numerosi eventi culturali e rassegne che si sono svolti nel territorio.

Vent’anni sulle ali del teatro. Teatrando Filodrammatica Aps, tra le maggiori realtà del teatro dilettantistico udinese, compie vent’anni. L’importante anniversario rende particolarmente speciale il weekend di spettacoli che l’associazione regalerà al pubblico tra il 24 e il 26 aprile, al Teatro.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Belen, il clamoroso annuncio dopo vent’anni: tutti a bocca apertaDopo oltre vent’anni vissuti in Italia, Belen Rodriguez ha deciso di compiere un passo simbolico e concreto: ottenere la cittadinanza italiana. Il ricordo di Silvio: "Anche vent’anni dopo tutti ti vogliono bene"Domani, lunedì 23 marzo, saranno trascorsi esattamente vent’anni dalla morte di Silvio Borselli, un uomo a cui tutti volevano bene. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Cossato, al Castello di Castellengo torna Teatrando con Alice nel regno di Re Artù FOTO. Vent’anni di Bohumil: la resistenza in versiTanti libri appesi a un filo come bandiere al vento – non è una metafora, sono proprio così –, una raccolta antologica e un incontro oggi alle 18, per raccontare vent’anni di storia di una piccola ... ilrestodelcarlino.it Vent'anni di NegramaroNel corso di questi vent’anni, i Negramaro hanno lasciato un segno indelebile nella musica, inanellando record e primati (sono stati la prima band italiana a suonare allo Stadio San Siro di Milano e ... rainews.it