Domani si ricordano i vent’anni dalla morte di Silvio Borselli, un uomo che, secondo chi lo ha conosciuto, ha lasciato un segno positivo nelle persone intorno a lui. La data rappresenta un momento di riflessione per amici e familiari che ancora conservano il ricordo del suo gesto e della sua presenza. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in questa occasione.

Domani, lunedì 23 marzo, saranno trascorsi esattamente vent’anni dalla morte di Silvio Borselli, un uomo a cui tutti volevano bene. I tanti amici desiderano ricordarlo per il suo coraggio e per il suo sconfinato altruismo, nonché per il suo grande amore per l’ arte moderna. In città lo conoscevano per il suo storico negozio di filati, proprio all’inizio di via del Can Bianco, dove lavorava insieme all’amatissima moglie Sandra. Aveva appena 56 anni quando morì, stremato dalla malattia che lo aveva assediato per gran parte della sua vita, costringendolo alla dialisi. Quel 23 marzo di vent’anni fa, gli infermieri del Padiglione Emodialisi del Ceppo, scrissero al nostro giornale una lettera bellissima: "Non dimenticheremo il tuo coraggio e la forza d’animo che hai dimostrato nell’affrontare tanta sofferenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo di Silvio: "Anche vent’anni dopo tutti ti vogliono bene"

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