Taylor Swift ha invitato Zoë Kravitz al suo matrimonio con Travis Kelce, confermando così che la loro amicizia resta intatta. La cantante ha scelto di rendere pubblico l’invito, chiudendo le speculazioni riguardo a una presunta rottura tra le due. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane e l’evento ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Taylor Swift ha invitato Zoë Kravitz al suo attesissimo matrimonio con Travis Kelce, smentendo definitivamente le voci di una presunta rottura dell’amicizia tra le due star. La notizia, confermata da una fonte vicina alle celebrity a People, arriva dopo mesi di speculazioni alimentate da gossip online che dipingevano un quadro completamente diverso. Il blog di celebrity gossip DeuxMoi aveva precedentemente riportato che l’amicizia tra Swift e Kravitz fosse ormai conclusa. Secondo queste voci non confermate, l’attrice sarebbe stata “arrabbiata” per non aver ricevuto l’invito alle nozze della cantante. Una delle possibili ragioni dietro queste speculazioni riguardava la nuova relazione di Zoë Kravitz con Harry Styles, ex fidanzato di Taylor Swift nel 2012.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Taylor Swift spiazza tutti: invita Zoë Kravitz al matrimonio (e chiude il gossip)

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