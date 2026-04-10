Una cantante molto nota e un giocatore di football professionista hanno deciso di sposarsi. La cerimonia si terrà a New York il 3 luglio e coinvolgerà due figure pubbliche molto seguite. La coppia ha annunciato ufficialmente il matrimonio, che si svolgerà in una location della città. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e dei social network, attirando l’attenzione di fan e curiosi.

Il matrimonio dell'anno ha finalmente una data e una location. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, sembra proprio che Taylor Swift e Travis Kelce abbiano deciso di giurarsi amore eterno a New York, città tanto cara ad entrambi, e in una data che lascia presagire un lungo fine settimana di festeggiamenti: venerdì 3 luglio 2026. A tre anni dall'inizio della loro storia d'amore, e quasi un anno dopo la proposta di matrimonio ben pubblicizzata anche sui social, il giorno del fatidico sì tra la popstar dei record e il tight end dei Kansas City Chiefs è in dirittura d'arrivo. Una fonte ha rivelato a PageSix che gli inviti sono stati ufficialmente mandati e con essi sono stati svelati sia la data scelta dalla coppia che il luogo in cui i due diventeranno marito e moglie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Taylor Swift e Travis Kelce, la data del matrimonio: il sì a New York il 3 luglio

Nozze Taylor Swift e Travis Kelce: smentito il matrimonio a giugnoTaylor Swift e Travis Kelce smentiscono le voci su un imminente matrimonio fissato per il 13 giugno presso l’Ocean House di Rhode Island.

Leggi anche: Travis Kelce firma (e flexa): l’orologio da 77K è il vero plot twist romantico con Taylor Swift

Temi più discussi: Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno all'Ocean House? Parla l'organizzatrice del matrimonio; Tommy Hilfiger ha un nuovo creativo nel team: il fidanzato di Taylor Swift; L'addio al celibato di Travis Kelce: party esclusivo alle Bahamas prima delle nozze con Taylor Swift; Smentita ufficiale sulla voce del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce.

Taylor Swift e Travis Kelce, le nozze dell’anno: spunta la data (e la città)La soffiata sulla data è conseguente alla news secondo cui la coppia avrebbe in questi giorni spedito le partecipazioni di matrimonio agli invitati. Passaggio cardine che avvicina alla cerimonia e da ... vanityfair.it

Taylor Swift e Travis Kelce pronti al sì: data, location e tutti i dettagli sul loro matrimonioIl matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce potrebbe svolgersi a New York il 3 luglio: ecco tutte le indiscrezioni ... grazia.it

MTV Italia. . 5 anni fa oggi, Taylor Swift pubblicava il suo primo album ri-registrato Fearless (Taylor’s Version) #MTVCeleb #TaylorSwift - facebook.com facebook

#Musica Taylor Swift ha dedicato un nuovo brano a Elisabeth Taylor. Intanto però una performer di Las Vegas fa causa alla cantante per il titolo dell’ultimo album “The Life of a Showgirl”. @mirimauti x.com