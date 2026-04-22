Taxi notti e festivi scoperti | il Comune cala la carta della seconda guida

A Udine, il regolamento comunale sul trasporto non di linea è stato aggiornato per consentire ai titolari di licenza taxi di avere una seconda guida sulla stessa vettura. La novità riguarda in particolare le notti e i giorni festivi, quando si potrà contare su un secondo autista. Questa misura mira a garantire maggiore disponibilità e copertura del servizio durante i periodi di maggiore richiesta.

A Udine arriva una novità destinata a incidere sul servizio taxi cittadino. Con l’aggiornamento del regolamento comunale sul trasporto non di linea viene infatti introdotta la possibilità della seconda guida: ogni titolare di licenza potrà affiancare un altro autista sulla stessa vettura.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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